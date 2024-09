Tom Cruise überrascht Publikum bei «Top Gun: Maverick»-Konzert

Spektakuläre Aktion in Paris

Es war der nächste Überraschungsauftritt von Cruise nach seiner spektakulären Teilnahme am Abschluss der Olympischen Spiele 2024 in Paris im August. Dabei sprang er an einem Seil gesichert vom Dach des Stade de France, schnappte sich auf dem Spielfeld die Olympia–Flagge und brauste damit auf einem Motorrad aus dem Stadion. «Ich bin auf dem Weg», sagte Cruise dann in einem vorab aufgezeichneten Video, während er zu den Klängen von «By the Way» der US–Band Red Hot Chili Peppers über Kalifornien seine Fallschirmspringerausrüstung anlegte. Dann sprang Cruise aus dem Flugzeug und machte sich auf den Weg zum ikonischen Hollywood–Schild, wo er die «O»s in olympische Ringe verwandelte. Die Olympischen Spiele finden von 14. bis zum 30. Juli 2028 in Los Angeles statt.