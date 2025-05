Tom Cruise und Cuba Gooding Jr.: «Jerry Maguire»-Reunion in Cannes

Das Filmfestival in Cannes 2025 hat diese Woche für eine grosse Überraschung gesorgt: ein «Jerry Maguire – Spiel des Lebens»–Wiedersehen. Fast 30 Jahre nach ihrer gemeinsamen Arbeit an Cameron Crowes (67) romantischer Sportkomödie trafen Tom Cruise (62) und Cuba Gooding Jr. (57) bei der Premiere von «Mission: Impossible – The Final Reckoning» wieder aufeinander. Die beiden Schauspieler wurden dabei fotografiert, wie sie sich mit breitem Lächeln begrüssten, sich innig umarmten und einige Worte austauschten.