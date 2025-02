Tom Cruise wird mit Luftfahrt-Medaille in Paris geehrt

Mit «Top Gun» schuf Cruise 1986 einen ikonischen Militärfilm, der bis heute nachwirkt. Der Streifen über Elite–Kampfpiloten der Navy wurde nicht nur ein Kinohit, sondern führte auch zu einem sprunghaften Anstieg der Rekrutenzahlen. 2022 knüpfte die Fortsetzung «Top Gun: Maverick» nahtlos an diesen Erfolg an. Der Film, in dem Cruise' Figur eine neue Generation von Kampfpiloten ausbildet, spielte weltweit über 1,4 Milliarden US–Dollar ein.