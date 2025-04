Tom Cullen & Co: «House of the Dragon»-Neuzugänge für Staffel drei

Wegen «House of the Dragon» warten «Game of Thrones»–Fans auf Fortsetzung

Fans der «Das Lied von Eis und Feuer»–Romanreihe von George R.R. Martin (76), auf der «Game of Thrones» basiert, warten seit 13 Jahren auf die Fortsetzung «Winds of Winter». Der Autor äusserte sich Mitte April gegenüber «Time» zur langen Wartezeit: «Das ist der Fluch meines Lebens.» Es gäbe «keine Zweifel, dass ‹Winds of Winter› 13 Jahre zu spät ist». Er arbeite weiterhin an der Fertigstellung des vorletzten Romans der Buchreihe, es komme aber immer wieder eines seiner vielen anderen Projekte in die Quere wie Staffel drei von «House of the Dragon». Das Spin–off basiert auf dem Buch «Feuer und Blut», dem Martin «Winds of Winter» den Vorzug gegeben hatte.