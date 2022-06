Tom Hanks bezeichnet die «Da-Vinci-Code»-Filme als «Quatsch»

Geburtstagsfeier vor der Mona Lisa

Tom Hanks hat aber auch gute Erinnerungen an «The Da Vinci Code». Während der Dreharbeiten feierte er Geburtstag: «Wir haben nachts im Louvre gedreht. Ich habe meine Hose vor der Mona Lisa gewechselt! Sie brachten mir eine Geburtstagstorte in den Grand Salon! Wer hat schon die Gelegenheit, so etwas zu erleben?»