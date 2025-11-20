Tom Hanks singt Liebeserklärung an die New Yorker U-Bahn

Hollywoodstar Tom Hanks (69) ist ein grosser Fan der New Yorker U–Bahn und wurde dort schon mehrfach von Fans fotografiert. Nun hat er seine Liebe zur Subway offiziell gemacht – mit einem selbstgeschriebenen Song. Laut «Page Six» besuchte der Schauspieler am Dienstag eine Veranstaltung, um das gemeinnützige Kulturzentrum The Shed zu feiern, wo auch sein Theaterstück «This World Of Tomorrow» aufgeführt wird. «Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie toll es ist, jeden Tag im The Shed zu sein», sagte er in seiner Rede. «Warum? Weil es offiziell die letzte Haltestelle der Linie 7 ist.»
Anschliessend schnipste der Oscarpreisträger mit seinen Fingern und fing an, ein selbstgedichtetes Lied zu singen: «The Shed befindet sich in den Hudson Yards auf der Lower West Side neben der High Line. Ja, The Shed auf der Lower West Side neben der High Line in den Hudson Yards!»
Inkognito in der U–Bahn
Erst im vergangenen Monat wurde Hanks in der New Yorker U–Bahn gesichtet. Der Schauspieler trug dabei eine khakifarbene Jacke und einen dunkelgrauen Pullover. Ergänzt wurde sein Outfit durch eine olivgrüne Yankees–Baseballkappe und eine Schutzmaske, um nicht aufzufallen. Doch Fans haben ihn trotzdem erkannt.
Hanks ist nicht der einzige prominente U–Bahn–Fahrer in New York. So wurde Harrison Ford (83) im April gemeinsam mit seiner Frau Calista Flockhart (61) in einem der Waggons gesichtet. Auch Keanu Reeves (61) nutzte schon mehrfach die U–Bahn.