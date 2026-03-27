Tom Hanks spielt Hauptrolle in «The Comebacker»

Darum geht's in dem Filmprojekt

«The Comebacker» basiert auf einer Kurzgeschichte des Bestsellerautors Dave Eggers (56). Im Zentrum steht der Sportjournalist Lionel, der kurz vor dem Ende seiner Karriere steht. Als er über einen Pitcher aus der Minor League berichtet, erwacht in ihm unerwartet neue Leidenschaft für seinen Beruf. Der Pitcher hat nämlich eine dramatische Vorgeschichte: Ein zurückgeschlagener Ball traf ihn einst mit voller Wucht am Kopf und veränderte ihn grundlegend. Nach seiner Genesung zeigt er plötzlich merkwürdiges Verhalten, er hält poetische Reden, die in den Artikeln des Journalisten auftauchen und bald landesweit die Leser berühren.