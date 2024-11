Tom Hanks und Robin Wright: «Forrest Gump»-Reunion «Here» floppt

Enttäuschung für Tom Hanks (68) und Robin Wright (58): Der erste gemeinsame Film des «Forrest Gump»–Paares seit ihrem 1994er–Hit ist in den USA schwach gestartet. «Here» spielte an seinem ersten Wochenende gerade einmal fünf Millionen US–Dollar ein. Das reicht nur für Platz fünf in den nordamerikanischen Kinocharts. Viel zu wenig für eine 50 Millionen teure Produktion mit Starbesetzung.