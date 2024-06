Tom Hanks und Robin Wright: «Forrest Gump»-Traumpaar wiedervereint

Ein besonderer Ort in der Geschichte der Menschheit

«Here» basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire (67) und hat eine ebenso simple wie beeindruckende Prämisse: Die gesamte Handlung trägt sich an einem Ort zu und durchläuft, wie der Trailer zeigt, mit einer einzigen Kameraeinstellung die Ära der Dinosaurier bis zu den Anfängen der Menschheit hin zu jenem Moment, an dem an Ort und Stelle ein Haus errichtet wird. Die Haupthandlung in der Vorlage spielt sich dort zwischen den Jahren 1902 und 2029 ab.