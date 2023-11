Tom Hardy: «Venom 3»-Dreharbeiten nach Streik-Ende fortgesetzt

Die Dreharbeiten zum dritten «Venom»–Teil waren Ende Juni in Spanien gestartet, doch bereits am 14. Juli zwang der letztlich 118 Tage währende Streik der Schauspielergewerkschaft SAG–AFTRA die Produktion zur Pause. Dabei sollte «Venom 3» ursprünglich im Juli nächsten Jahres in den Kinos erscheinen. Doch angesichts der gewaltigen Verzögerung durch den Hollywood lahm legenden Arbeitskampf verschob das Studio Sony den Superheldenfilm noch am Tag des Streikendes auf den November 2024.