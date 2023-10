Tom Hiddleston als Loki: Kein typischer Marvel-Held

Sein Auftritt in «Thor» gab Hiddlestons Karriere einen gewaltigen Schub. Im Interview mit dem «Hollywood Reporter» verriet der Darsteller, dass seine Marvel–Rolle «eine lebensverändernde Wirkung» auf ihn gehabt habe. Im Anschluss an «Thor» gab Hiddleston dann in «Marvel's The Avengers» (2012), dem ersten Superhelden–Teamfilm der Marvel Studios, den Endgegner. In der Schlacht von New York wird er hier letztlich von Captain America (Chris Evans, 42), Iron Man (Robert Downey Jr., 58) und seinem eigenen Bruder Thor besiegt.