Tom Holland enthüllt seine Weihnachtspläne mit Zendaya

Sein erstes Weihnachtsfest in den USA verbrachte er allein

In den USA erlebte der Brite schon einmal das Fest der Liebe, allerdings völlig anders: «Das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht zu Hause verbrachte, war in Amerika, und leider nicht freiwillig ... Ich habe während Covid zwei Filme hintereinander gedreht. Ich habe während Covid zwei Pressetouren gemacht und mich die ganze Zeit über nicht ein einziges Mal mit Covid angesteckt. Und nachdem die Premiere von ‹Spider–Man 3› mein letzter Arbeitstag war, sollte ich am nächsten Tag zu Weihnachten nach Hause fliegen, und ich habe mich mit Covid angesteckt», schilderte der 28–Jährige.