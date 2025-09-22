Tom Holland: Gehirnerschütterung bei «Spider-Man»-Dreharbeiten

Im Studio gestürzt

Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge wurde der Schauspieler in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er während der Dreharbeiten in den Leavesden Studios in Watford, etwa 32 Kilometer ausserhalb von London, gestürzt war. Der britischen Zeitung zufolge soll er sich dabei den Kopf gestossen haben. Hollands Vater Dominic habe bei einem Wohltätigkeitsessen am Sonntag, dem 21. September, mitgeteilt, dass sein Sohn «für eine Weile» nicht zu den Dreharbeiten kommen werde. Wie «Hollywood Reporter» berichtete, wollen sich Verantwortliche der Produktionsfirma am Montag treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.