Tom Holland: Spider-Man wird zu Romeo

Seit 2017 schwang sich Tom Holland (27) in insgesamt drei «Spider–Man»–Filmen im Kampf gegen das Böse durch Hochhausschluchten und avancierte dabei zu einem der gefragtesten Schauspiel–Stars Hollywoods. Sein letzter Superhelden–Einsatz in «Spider–Man: No Way Home» sorgte für Einnahmen in Milliardenhöhe und bugsierte den Blockbuster schliesslich in die Top–Ten–Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wie der Schauspieler nun bekannt gab, wird er demnächst in einer Neuinszenierung des Shakespeare–Klassikers «Romeo und Julia» in einer tragischen Rolle zu erleben sein.