Tom Holland über Alkoholabstinenz: «Glücklich wie noch nie zuvor»

«Ich konnte nur an den nächsten Drink denken»

Laut eigener Aussage sei Holland «schon immer in der Lage gewesen, viel zu trinken». In seinem trockenen Januar 2022 konnte der Schauspieler dann auch an nichts anderes denken, als sich wieder dem Alkohol hinzugeben. «Es hat mir wirklich Angst gemacht», so Holland, dem in dieser Zeit klar geworden sei, dass er «vielleicht ein kleines Alkohol-Problem hat». Daher habe er sich letztendlich entschieden, bis zu seinem Geburtstag am 1. Juni trocken zu bleiben.