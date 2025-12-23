Tom Holland und Zendaya geniessen in London Zeit mit seiner Familie

Der Brite und die US–Amerikanerin scheinen darauf zu achten, ihre Zeit zwischen beiden Familien gerecht aufzuteilen. Ihre Verlobung zum Beispiel sollen sie Weihnachten 2025 im Kreise von Zendayas Familie in den USA gefeiert haben. Die beiden Stars lernten sich 2016 am Set von «Spider–Man: Homecoming» kennen. Bald ist das Paar wieder zusammen auf der Leinwand zu sehen: in Christopher Nolans (55) neuem Film «The Odyssey». Ob 2026 womöglich auch die Hochzeit ansteht, ist noch nicht bekannt.