Tom Jones: Absage kurz vor Konzert in Bremen

«Hallo an alle Fans aus Bremen»: Diese Worte konnte Tom Jones (85) am heutigen Dienstag nicht wie geplant auf der Bühne seines Deutschland–Konzerts in der Hansestadt ins Mikrofon hauchen. Stattdessen sendete er sie via Instagram. Nur wenige Stunden vor seinem Auftritt hat der walisische Sänger seine Show aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.