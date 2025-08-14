Tom Kaulitz ist genervt von «Toyboy»-Schlagzeilen

Tom Kaulitz fragt sich, warum heutzutage das Alter überhaupt noch thematisiert werden muss: «Warum darf man das denn immer noch so machen?», hinterfragt er die Diskriminierung durch «Ageshaming». Sein Bruder ergänzt: «Das ist mittlerweile wieder en vogue. Da macht sich irgendwie keiner was draus. (...) Wenn man sich einen jüngeren Mann oder eine jüngere Frau nimmt, das wird immer belächelt.»