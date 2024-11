Tom Kaulitz klagt über Heidi Klum: «Wacht immer von alleine auf»

In der neuesten Folge ihres Podcasts «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» gewähren die Tokio–Hotel–Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (35) einmal mehr Einblicke in ihr Privatleben. So beginnt Heidi Klums (51) Ehemann Tom Kaulitz die Podcast–Ausgabe gleich mit einer Klage über seine Frau. Modelmama Klum habe ihn am Morgen der Podcast–Aufnahme geweckt – und dabei handele es sich nicht um einen Einzelfall.