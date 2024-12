Tom Parker Bowles: «Zwei Höllenjahre» für Mutter Camilla und Charles

In den letzten 15 Jahren habe er im Haus seiner Ex–Frau Weihnachten mit seinen Kindern verbracht. «Ich bin in Jogginghose, gehe in den Pub, während das Rindfleisch gebraten wird, und versuche dann, meine Kinder dazu zu bringen, sich ‹The Wild Geese› anzusehen. Ein Klassiker. Das wäre also dieses Mal etwas anders.» Was an Weihnachten in Sandringham genau geplant sei, wisse er nicht genau. «Ich weiss, dass es Truthahn und einen Kirchenbesuch geben wird. Und ich muss einen Anzug und einen Smoking mitbringen.»