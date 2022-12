Tom Payne hat heimlich ein zweites Mal geheiratet

Der britische Schauspieler Tom Payne (39) hat klammheimlich ein zweites Mal geheiratet, wie das US-Magazin «People» berichtet und Bilder der Zeremonie zeigt. Diese fand bereits am 12. November im The Foundry im Stadtteil Long Island City im New Yorker Stadtbezirk Queens statt. Payne trug laut «People» dabei einen massgeschneiderten, dunkelgrünen Anzug von Zegna mit Wildlederstiefeln von Balmain, Ehefrau Jennifer Akerman (33) ein Spitzenkleid mit Meerjungfrauenschnitt von Pronovias.