Tom Schilling ergattert Hauptrolle in neuer Krimiserie bei Netflix

Demnach befindet sich die achtteilige Serie derzeit in Berlin und Umgebung in der Mache. In weiteren tragenden Rollen werden unter anderem Emily Cox (38, «The Last Kingdom») sowie Sascha Geršak (48, «Der Hauptmann») zu sehen sein. Für das Drehbuch zeichnen Doron Wisotzky, Anneke Janssen und Michael Kenda verantwortlich, die Regie übernehmen Martina Plura, Max Zähle und Boris Kunz. Produziert wird «Achtsam Morden» von Constantin Television, Oliver Berben fungiert als ausführender Produzent.