Tom Selleck feiert Geburtstag: Mit Vollbart in die 80er

Konsequente Schnauzbart–Tradition

Über vier Jahrzehnte lang zog der am 29. Januar 1945 in Detroit, Michigan geborene Schauspieler seinen ikonischen Moustache–Style konsequent durch und machte dabei nur wenige Ausnahmen. Zu diesen raren Abweichungen von der Schnauzer–Regel gehört der Spielfilm «In & Out – Rosa wie die Liebe» aus dem Jahr 1997, indem er einen schwulen Reporter verkörpert.