Tom und Bill Kaulitz feiern stargespickte Premiere ihrer Netflix-Doku

Auch abseits ihrer Musikerkarriere mit der Band Tokio Hotel feiern Tom und Bill Kaulitz (34) grosse Erfolge. Das jüngste Beispiel: Die neue Reality–Doku «Kaulitz & Kaulitz» der Zwillinge, die am 25. Juni beim Streamingdienst Netflix startet. In Berlin stieg am Freitag (21. Juni) die Premiere zur kommenden Sendung und lockte auch zahlreiche Promis auf den roten Teppich vor dem Delphi Filmpalast am Zoo.