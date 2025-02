Tom und Bill Kaulitz geben Start ihrer zweiten Doku-Staffel bekannt

Worum geht es in Staffel Zwei?

Über den Inhalt der kommenden Staffel sagen die Brüder aus Magdeburg mit Wahl–Heimat Los Angeles nichts. Bei der offiziellen Ankündigung der Serienfortsetzung teasert Netflix allerdings an: «Dieses Mal ziehen dunkle Wolken im Paradies auf. Wasserschaden und Liebeskummer, Geschwisterzoff und Konzertabsage – die Brüder stehen vor manchen Herausforderungen. Aber: The Show Must Go On!»