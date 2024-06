Tom und Bill Kaulitz privat wie nie: Das zeigt ihre neue Netflix-Doku

Bill dagegen, der von sich selbst sagt, romantisch zu sein, hat die grosse Liebe noch nicht gefunden. «Meine grossen Beziehungen im Leben waren immer mit heterosexuellen Männern, und deswegen bin ich auch noch Single», erzählt er lachend in dem Netflix–Programm. In Los Angeles kann er daher tun, was er möchte. So ist in «Kaulitz & Kaulitz» zu sehen, wie Bill die Dating–App Raya durchscrollt, doch er verrät, dass er über das exklusive Flirt–Portal noch nie jemanden kennengelernt habe.