Tom Wlaschiha: Dieser Hollywood-Star hat ihn besonders beeindruckt

Tom Wlaschiha verrät in «How to be a Man» zudem, es sei für ihn im Filmgeschäft «vieles leichter geworden» seit «Game of Thrones». Wenn man das Glück habe, in so einer grossen Produktion dabei zu sein, «dann kommen danach mehr Angebote. Deshalb war das schon ein sehr grosser Schritt. Ich hatte vorher über Jahre das Gefühl, ich investiere sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft in den Beruf, aber es kam weniger zurück, als ich mir gewünscht hatte».