Tom Wlaschiha: «Ich bin ohne Superhelden im Osten aufgewachsen»

War es denn schwierig für Sie, sich als Schauspieler durchzusetzen? Vor allem auf dem internationalen Markt?

Wlaschiha: Das ist immer schwierig. Das Ziel als Schauspieler ist es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, von denen ich etwas lernen kann und die das, was sie machen, verstehen und die besten in ihren Jobs sind. Nur so kann man selber besser werden. Aber das ist natürlich ein langer Prozess. Das gilt aber für alle Berufe. Um «Durchsetzen» ging es mir da aber nie. Ich habe mir irgendwann eine Agentur in London gesucht, weil ich auf der Suche nach einem zweiten Standbein war. In Deutschland hatte ich nicht so viele Angebote bekommen, aber ich hatte wahnsinnig viel Energie und das Gefühl, ich muss irgendwie arbeiten. Das hat dann relativ gut funktioniert, aber auch nicht sofort. Das war ein ziemlich langer Weg.