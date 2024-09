Tommy Cash: Jüngerer Bruder von Johnny Cash ist gestorben

Tommy Cash wurde 1940 in Dyess im Bundesstaat Arkansas geboren, rund acht Jahre nach seinem berühmten Bruder. Er und Johnny waren zwei von insgesamt sieben Geschwistern. Mit 18 Jahren trat er in die US–Army ein und war unter anderem auch in Frankfurt am Main stationiert, wo er beim Soldaten–Sender AFN eine Radioshow moderierte. Ab Mitte der 1960er–Jahre trat er als Musiker in Erscheinung und konnte mehrfach Spitzenplatzierungen in den US–Charts einheimsen.