Tommy Lee Jones: Daran starb seine Tochter Victoria

Victoria Jones war Schauspielerin

Victoria Jones stammte aus der Ehe von Oscarpreisträger Tommy Lee Jones und seiner Ex–Frau Kimberlea Cloughley. Aus dieser Verbindung hat der Schauspieler auch einen Sohn, Austin Jones (43). Victoria war selbst Schauspielerin und trat früh in die Fussstapfen ihres berühmten Vaters: Mit elf Jahren gab sie 2002 Medienberichten zufolge an seiner Seite ihr Filmdebüt in «Men in Black II». Es folgten Auftritte in von ihrem Vater inszenierten Produktionen: dem Neo–Western «Three Burials» (2005) und dem Drama «The Homesman» (2014). Ausserdem war sie in einer kleinen Rolle in der Kultserie «One Tree Hill» zu sehen, die von 2003 bis 2012 ausgestrahlt wurde, und begleitete ihren Vater auf Events.