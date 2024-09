Toni Garrn: Darum bereut sie den Umzug von New York nach Berlin nicht

Wo wird Mode mehr gelebt – in Berlin oder New York? Wo liegen die Style–Unterschiede?

Garrn: Wenn ich an den Fashion–Style von New York und Berlin denke, sehe ich viele Parallelen. Beide Städte haben Looks, die so einzigartig und individuell sind wie sie selbst. Der typische Style ist eine Mischung aus trendigen, modischen und lässigen Elementen. Häufig wird lässige Streetwear mit coolen Designerstücken kombiniert, und es gibt viele tolle Vintage–Shops, die wahre Schätze bieten. In der Mode ist dort wirklich alles möglich, was unglaublich inspirierend ist.