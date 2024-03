Toni Garrn: «Ich gehe regelmässig in die Eistonne»

Die Lascana–Kampagne steht unter dem Motto «Iconic Destinations» – als Model haben Sie schon viele Traumziele bereist, welches ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Toni Garrn: Ich liebe Ostafrika, speziell Uganda. Die Natur ist traumhaft und die Menschen sind ganz besonders offen und nirgends schmeckt mir das Essen so gut wie da. In Uganda wächst sehr viel, daher die herrlich grüne Landschaft und das frische Gemüse und Obst. Ausserdem bin ich ein Riesenfan von Griechenland. Ich bin dort gross geworden. Viele Freunde leben dort. Es ist mein Lieblingsland. Besonders Paros empfehle ich jedem als Urlaubsziel im Frühling oder Sommer. Als Stadt ist immer noch New York meine absolute Iconic Destination. Die Stadt ist mein zweites Zuhause, ich habe in meinem Leben nie irgendwo länger gewohnt. Man kann dort so viel unternehmen und es ist rund um die Uhr etwas los.