Toni Garrn: Süsse Geburtstagsgrüsse an Ehemann Alex Pettyfer

Zu einer Reihe von Fotos schrieb das Model: «Happiest Birthday an meinen Partner in unserem achterbahnartigen, verrückten, aber SO schönem Leben. Du machst unsere Familie komplett und bist für unsere kleine Tochter das liebste Ding in der Welt.» Weiter schwärmte sie, dass sie so dankbar sei, Pettyfer ihre Liebe, den Vater ihres Kindes und «oft die nervigste Sache meines Tages, so wie es ein Ehemann sein soll» nennen darf. Sie schloss den Post mit den Worten: «Ich liebe dich, Baby. Ich hoffe, du geniesst den heutigen Tag.»