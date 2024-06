Toni Kroos, Shirin David und Co.: Diese Stars rufen zur Blutspende auf

«Es ist wie im Fussball – hier zählt Teamgeist und Solidarität.» Fussball–Weltmeister Toni Kroos (34) macht sich in diesem Jahr an der Seite weiterer Promis im Rahmen des Weltblutspendetages am 14. Juni für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) stark. Der deutsche EM–Mittelfeldmotor ist Teil der Kampagne «#missingtype – Erst wenn‹s fehlt, fällt›s auf» für die DRK–Blutspendedienste. «Als deutscher Nationalspieler bin ich mir bewusst, dass ich viele Menschen erreiche», erklärt Kroos zu seiner Teilnahme. Regelmässiges Blutspenden sei beispielsweise essenziell, um bei Komplikationen während Operationen durch Fremdblutversorgung am Leben zu bleiben, so Kroos weiter.