Toni Kroos will sich eine Auszeit von der Öffentlichkeit nehmen

Hinter Toni Kroos liegt ein turbulentes Jahr: Mit Real Madrid wurde er Champions–League–Sieger, er kehrte in die Nationalmannschaft zurück und trat mit ihr bei der Heim–Europameisterschaft an. Danach beendete er seine Profi–Karriere. In den vergangenen Wochen sah man ihn auch bei vielen Veranstaltungen – von Bambi über «Ein Herz für Kinder». Auch bei der «Sportler des Jahres»–Gala am 15. Dezember wurde der mit 34 Titeln erfolgreichste deutsche Fussballer noch geehrt. Er erhielt für seine Verdienste den Lifetime–Award. In der Zuschaltung aus München betonte er, dass er «happy» mit der Entscheidung über sein Karriere–Ende sei. Dort hob er besonders den WM–Sieg 2014 in Brasilien hervor. Den Weltmeistertitel für sein Land zu holen, sei immer etwas «ganz spezielles».