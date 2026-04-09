Tony Awards 2026: Sängerin Pink führt durch den Abend

Auch Pink selbst zeigte sich überrascht über die Anfrage, die diesjährige Preisverleihung zu moderieren. Auf Instagram schrieb sie: «Als ich gefragt wurde, ob ich die Tonys moderieren möchte, dachte ich sofort: ‹Ich muss erst die Erlaubnis meiner Tochter einholen.› Ich war noch nie am Broadway und sollte man nicht am Broadway gewesen sein, um moderieren zu dürfen? Das scheint mir fair und richtig. Aber als ich meine Tochter fragte, war sie total begeistert davon, eine Eintrittskarte für die Tonys zu bekommen. Also moderiere ich die Tonys und bin wirklich, wirklich aufgeregt und sehr nervös, denn meine Tochter ist ein hartes Publikum!»