Tony Awards: Angelina Jolie und Tochter Vivienne kommen im Partnerlook

Neues Vogeltattoo am Ausschnitt

Jolie trug ein massgeschneidertes blaugrünes Kleid von Atelier Versace, wie etwa «People» berichtete. Zu dem trägerlosen Samtkleid mit herzförmigem Ausschnitt und fliessend drapiertem Korsettmieder kombinierte sie einen passenden Schal und passende Versace–Schuhe aus Satin. Die Oscar–Preisträgerin komplettierte ihr Ensemble mit einem Paar zierlicher, goldener Ohrringe sowie klobigen Armbändern an ihrem rechten Handgelenk und Ringen an jeder Hand. Ihr Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel ihr in leichten Wellen über die Schultern. Das Kleid offenbarte auch den Blick auf Jolies neues kleines Vogeltattoo am Dekolleté.