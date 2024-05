Tony Bauer wird in neuer Staffel Juror beim «Supertalent»

«Ich darf in der Jury vom ‹Supertalent› sitzen», erzählte Bauer während der Live–Show. Zuvor hatte die «Bild»–Zeitung berichtet, dass der Komiker wohl in der neuen Staffel dabei sein wird. Am Freitagabend bestätigte nun neben dem Comedian auch der Sender die Personalie. Bauer sei «der neue Mann in der ‹Supertalent›–Jury», titelt «RTL.de».