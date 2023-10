Tony Shalhoub wird 70: Ein «letzter Fall» für Monk

Nächstes grosses Projekt unter Dach und Fach

Über seine Zukunft vor der Kamera muss sich Tony Shalhoub auch mit 70 wohl keine Gedanken machen. Neben dem neuen «Monk»–Film soll er Medienberichten zufolge unter anderem in einer sechsteiligen TV–Serie mit dem Titel «Fall of the God of Cars» den ehemaligen Automobilmanager Carlos Ghosn (69) verkörpern. Der frühere Chef der Automobilgruppe Renault–Nissan–Mitsubishi wurde 2018 in Japan wegen Untreue angeklagt und floh auf spektakuläre Weise – angeblich versteckt in einer Kiste mit Musikinstrumenten – in den Libanon.