«Tootsie»-Star Teri Garr im Alter von 79 Jahren gestorben

«MS ist eine heimtückische Krankheit», habe Garr laut des Magazins in ihren Memoiren «Speedbumps: Flooring It Through Hollywood» geschrieben. «Wie einige meiner Freunde hat [MS] die Tendenz, zu den ungünstigsten Zeitpunkten aufzutauchen und dann wieder zu verschwinden. Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis die Ärzte herausfanden, was los war. Manchmal erwähnten sie MS, aber alle Tests ergaben nichts.» Dann seien die Symptome immer wieder verschwunden.