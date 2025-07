«Top Dog Germany»: Victoria Swarovski ersetzt Laura Wontorra

Fünf neue Folgen

Über 30 verschiedene Hunderassen treten in fünf neuen Folgen immer freitags um 20:15 Uhr gegeneinander an. Dabei spielt die Grösse keine entscheidende Rolle – am Ende zählt das perfekte Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier. Die Hundehalter leiten ihre vierbeinigen Partner durch den anspruchsvollen Parcours mit drei neuen Hindernissen und feuern sie dabei an. Der Gesamtsieger der Show kann sich über 25.000 Euro Preisgeld freuen.