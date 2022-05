«Top Gun: Maverick»: William und Kate kommen zur Premiere in London

Tom Cruise (59) darf sich über ein paar ganz besondere Gäste auf dem roten Teppich bei der Filmpremiere von «Top Gun: Maverick» in London freuen. Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) werden an der Veranstaltung am 19. Mai im Londoner Leicester Square teilnehmen. Das berichtet das «People»-Magazin. Allerdings wird es nicht das erste Mal sein, dass die Royals die «Top Gun»-Fortsetzung auf der Kinoleinwand zu Gesicht bekommen.