«Top Gun»-Stars nehmen Abschied von «Iceman» Val Kilmer

«Goose»–Darsteller Anthony Edwards verabschiedet sich von Val Kilmer

Anthony Edwards (62), der im Original–Film «Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel» aus dem Jahr 1986 die Rolle des Lt. Nick «Goose» Bradshaw verkörperte, erklärte dem US–Magazin «People»: «Val Kilmer hat in seinem Leben als Künstler ein Werk geschaffen, das so viele Menschen in so vielen Medien berührt hat. Ich hoffe, dass er in Frieden ruht.» Kilmer verkörperte neben Edwards den Kampfpiloten «Iceman», der als Gegenspieler von Hauptdarsteller Tom Cruise (62) alias Pete «Maverick» Mitchell eine gute Figur machte. Für die Fortsetzung «Top Gun: Maverick» (2022) kehrte Kilmer nochmal auf die grosse Leinwand und in seine berühmte Rolle als «Iceman» zurück.