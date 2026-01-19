Top oder Flop? Das machen die Dschungelsieger heute

Marc Terenzi, 11. Staffel 2017

«The Regels sind the Regels»: Mit diesem legendären Satz und seinem «Denglisch» sammelte Sänger Marc Terenzi (47) schnell Sympathiepunkte und sicherte sich schliesslich den Sieg. Seitdem ist viel passiert. Der Ex–Mann von Sarah Connor (45) war 2019 in der taff–Wochenserie «Promis im Pauschalurlaub» zu sehen und hatte eine Episodenrolle in der RTL–Serie «Nachtschwestern». Von 2021 bis 2023 sang er in der Boygroup Team 5ünf. Für Aufsehen sorgte seine Beziehung mit Verena Kerth (44), der er nach ihrem Dschungelauszug 2023 einen Antrag machte. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht, das Paar trennte sich nach turbulenten Monaten im Sommer 2024. Terenzi begab sich in einen Entzug und wagte ein neues Leben auf Mallorca – mit einer Eisdiele und einer neuen Partnerin. Sein TV–Comeback gab er 2025 bei «Promi Big Brother», musste die Show aber als vierter Teilnehmer frühzeitig verlassen.