Top-Royals auf den Rängen: Auch König Frederik kommt zum EM-Spiel

Royale Fussball–Fans im Anflug: Neben Prinz William (41) wird auch König Frederik X. (56) das EM–Spiel am Donnerstag (20. Juni) in Frankfurt besuchen. Das gab der dänische Palast am Mittwoch bekannt. «Seine Majestät der König besucht das Fussballspiel der Männer bei der Europameisterschaft zwischen Dänemark und England. Frankfurt Arena, Frankfurt, Deutschland, um 18.00 Uhr», heisst es in der Mitteilung.