Torgarant Harry Kane steht vor seiner wichtigsten Saison

Doch auch damit finden die Demütigungsversuche gegenüber Kane kein Ende. Mal machen sich Kommentare in den sozialen Medien über seine angeblich undeutliche Aussprache in Interviews lustig. Vor allem aber pflegten seine Kritiker bis zum Sommer Kanes Image als einziger titelloser Weltstar. Der Spott loderte nochmal besonders kräftig auf, als Kane in seiner ersten Bayern–Saison Bayer Leverkusen den Meistertitel überlassen musste. Motto: Kane kann es nicht. Inzwischen hat der Weltklasse–Stürmer nicht nur die Meisterschale in den Münchner Himmel gestemmt. Gerüchte, er werde am Ende der Saison nach England zurückkehren, lehnt er kategorisch ab. Kane will mehr: in der Bundesliga, im DFB–Pokal, in der UEFA Champions League und auch mit England bei der WM 2026. Alle Täler mit ihm durchschritten hat seine Ehefrau Katie Goodland (32), mit der er vier Kinder hat. Beide kennen sich seit ihrer Kindheit. Damals reifte ihr Harry vom Gehänselten zum Mann, der alles schaffen kann. Die kommende Saison könnte zu Kanes wichtigster seines Lebens werden.