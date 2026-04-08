Tori Spelling dankt Helfern nach ihrem Autounfall

Tori Spelling (52) bedankt sich in einem emotionalen Video auf Instagram bei den Helfern, die ihr und ihren vier Kindern sowie deren drei Freunden nach einem Autounfall kurz vor Ostern geholfen hatten.
Die achtköpfige Gruppe war am 2. April in Temecula, etwa 130 Kilometer von Los Angeles entfernt, in einen Autounfall verwickelt. In der Videobotschaft, die der ehemalige «Beverly Hills, 90210»–Star nun veröffentlichte, schilderte die fünffache Mutter den Unfallhergang und den Gesundheitszustand ihrer Familie.
Tori Spelling: «Hätte viel schlimmer kommen können»
«Wir sind so dankbar und haben so viel Glück gehabt, denn es hätte so viel schlimmer kommen können», sagte Spelling mit Tränen in den Augen in die Kamera. «Ich bin einfach unendlich dankbar, dass in diesem Augenblick ganz sicher Schutzengel bei uns waren.»
Sie erklärte, der Unfall sei passiert, nachdem ein anderer Fahrer, der «mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wie ein Wahnsinniger, wahnsinnig schnell», angeblich eine rote Ampel überfahren und mit ihrem Fahrzeug kollidiert sei. «Im Bruchteil einer Sekunde schaute ich nach rechts und sah, wie er mit voller Wucht in die Seite unseres Wagens krachte», erinnerte sich Spelling. «Ich lenkte so schnell und so stark wie möglich nach links, um den Aufprall auf die Kinder so gering wie möglich zu halten.»
Dankbar für «Mut der Kinder»
Dann dankte Spelling allen Ersthelfern, die sich um sie und die Kinder gekümmert hatten. «Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet, immer wieder nach uns gesehen und ihre Hilfe angeboten haben, um uns durch diese schwere Zeit zu helfen, und auch allen, die uns mit guten Wünschen unterstützt haben.» Sie schloss das Statement mit der Aussage, sie sei «so dankbar für das Leben und den Mut all der Kinder im Auto angesichts dessen, was sie durchgemacht haben».
Die Polizei bestätigte dem Magazin «People» am vergangenen Wochenende, dass Beamte am Donnerstag, dem 2. April, gegen 17:45 Uhr Ortszeit zu einem gemeldeten Unfall ausrückten. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge mit deutlichen Kollisionsschäden vor. Das andere am Unfall beteiligte Auto war dabei erheblich stärker in Mitleidenschaft gezogen als der Wagen der Schauspielerin.
Spelling und alle sieben Kinder wurden in drei separaten Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurden sie wegen Schnittwunden, Prellungen, Quetschungen und Gehirnerschütterungen behandelt, wie "TMZ" berichtete.