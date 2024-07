Tori Spelling: «Super dankbar» für Gespräche mit Shannen Doherty

Letzte «Reise in die Vergangenheit» mit todkranker Freundin

Tori Spelling hatte bereits kurz nach Shannen Dohertys Tod einen äusserst emotionalen Post auf ihrem Instagram–Account veröffentlicht. Darin schreib sie: «In einer Welt, in der wir oft nicht die Möglichkeit haben, die Kindheitsfreundschaften zu rekapitulieren, die so einen grossen Einfluss auf den Erwachsenen haben, der man wird, haben wir diese Chance bekommen.» Und fügte hinzu: «Ich bin dankbar, dass @theshando und ich als erwachsene Freunde in die Vergangenheit reisen und uns daran erinnern konnten, warum wir uns von Anfang an wirklich geliebt haben. In Erinnerungen schwelgen. Und wieder so ikonisch lachen können wie früher. Niemand konnte mich so zum Lachen bringen. Lachen pur!»