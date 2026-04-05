Tori Spelling und ihre Kinder mussten nach Autounfall ins Krankenhaus

Tori Spelling (52) ist mit vier ihrer Kinder und drei weiteren Jugendlichen in einen Verkehrsunfall geraten. Das berichtet das US–Promiportal «TMZ». Alle acht Insassen mussten nach dem Crash im kalifornischen Temecula ins Krankenhaus gebracht werden.
Das Riverside County Sheriff's Office bestätigte dem Magazin «People», dass Beamte am Donnerstag, dem 2. April, gegen 17:45 Uhr Ortszeit zu einem gemeldeten Unfall in die Stadt rund 130 Kilometer südöstlich von Los Angeles ausrückten. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei Fahrzeuge mit deutlichen Kollisionsschäden vor. Das andere am Crash beteiligte Auto war dabei erheblich stärker in Mitleidenschaft gezogen als der Wagen der Schauspielerin.
Sieben Kinder im Auto
Nach Informationen von «TMZ» sass Spelling hinter dem Steuer, als ein anderer Fahrer – mutmasslich mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rot – in ihr Fahrzeug fuhr. An Bord waren neben vier ihrer Kinder auch drei Freunde der Kinder. Alle Insassen seien noch an der Unfallstelle untersucht und dann in drei getrennten Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert worden, wo sie wegen Schnittwunden, Prellungen, Quetschungen und Gehirnerschütterungen behandelt wurden. Verhaftungen habe es keine gegeben, der Unfallhergang werde weiterhin ermittelt.
Tori Spelling, die als Darstellerin in der US–Serie «Beverly Hills, 90210» weltberühmt wurde, ist Mutter von fünf Kindern. Liam (19), Stella (17), Hattie (14), Finn (13) und Beau (9) stammen aus der Ehe mit Ex–Mann Dean McDermott (59), die im November 2025 geschieden wurde.
Bereits 2011 geriet Spelling in einen Unfall mit ihren Kindern, als sie damals hochschwanger mit ihren zwei Ältesten von einem Paparazzi verfolgt wurde. Beim Versuch, dem Fotografen zu entkommen, setzte sie zurück und fuhr gegen eine Mauer, wie sie damals auf Twitter (heute X) berichtete.