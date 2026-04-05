Tori Spelling und ihre Kinder mussten nach Autounfall ins Krankenhaus

Sieben Kinder im Auto

Nach Informationen von «TMZ» sass Spelling hinter dem Steuer, als ein anderer Fahrer – mutmasslich mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rot – in ihr Fahrzeug fuhr. An Bord waren neben vier ihrer Kinder auch drei Freunde der Kinder. Alle Insassen seien noch an der Unfallstelle untersucht und dann in drei getrennten Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert worden, wo sie wegen Schnittwunden, Prellungen, Quetschungen und Gehirnerschütterungen behandelt wurden. Verhaftungen habe es keine gegeben, der Unfallhergang werde weiterhin ermittelt.