Torsten «Toto» Heim heiratet seine 24 Jahre jüngere Freundin

TV–Polizist Torsten «Toto» Heim (61) will kommendes Jahr den Bund der Ehe eingehen. Wie er der «Bild»–Zeitung erklärte, wollen er und seine 24 Jahre jüngere Partnerin Jasmin sich am 17. Mai 2025 in einer Villa in Nordrhein–Westfalen das Jawort geben. Der Altersunterschied ist für das Paar offenbar keine Hürde: «Wir funktionieren super zusammen, funken auf der gleichen Wellenlänge. Was der eine im Kopf hat, spricht der andere aus», so Heim.